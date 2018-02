Mange asylsøkere fra Tyrkia

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet økte tallet på asylsøkere herifra med 84 prosent i 2017- bare Syria og Eritrea ligger over på lista over grupper som søkte asyl i Norge i fjor.



Det er jakten på politisk opposisjonelle i hjemlandet som gjør at tyrkere nå er blant de største asylgruppene her til lands, skriver Klassekampen.



91 prosent av de som søkte asyl får opphold.