Mange bruker Tolldirektoratets kvoteapp

Appen fra Tolldirektoratet, der folk kan fortolle det de har med seg utover kvoten, er en suksess.

Så langt i år har antall fortollinger på alkohol og tobakk doblet seg sammenliknet med samme periode i fjor. Ferske tall P4 Nyhetene har fått fra direktoratet viser at mens det fra januar til mai i 2017 ble gjort 9200 fortollinger i appen er antallet 17500 i samme periode i år.

God samvittighet



KvoteAppen ble lansert for to år siden og er nå lastet ned 550.000 ganger.





Der kan du både regne ut hvor mye du kan ha med deg innenfor kvoten, men også fortolle varer utover kvoten.

Saken fortsetter under bildet.

ENKEL: Ifølge Tolldirektoratet er tilbakemeldingene at appen er enkel å bruke. Foto: nyebilder.no/Tolletaten

Den fungerer slik at du legger inn det du har kjøpt av varer, og den regner ut om du er innenfor kvoten eller ikke. Har du kjøpt for mye kan du fortolle varene i appen. Betalingen skjer enten via bankkort eller Vipps.

- Den er veldig enkel å bruke er tilbakemeldingene vi får, forteller seniorrådgiver Nina Kalin i Tolldirektoratet til P4 Nyhetene.

Lovlydige

Mange av beløpene som fortolles er små, derfor er det grunn til å tro at flere reisende enn før vil være lovlydige.

Betaler du for varer du tar med over kvoten kan du passere grensen, også ved ubemannet grense, på grønn sone med god samvittighet.