Minst 57 personer er drept og over 100 skadd i et selvmordsangrep mot et valgkontor i Kabul i dag.

Terrorgruppen IS hevder de står bak angrepet som ble utført mot afghanere som sto i kø for å registrere seg som velgere.



NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet på det sterkeste og sier at NATO står sammen med Afghanistan i kampen mot terrorisme og for demokrati.