Mange evakuerte får flytte hjem

De fleste beboerne får nå flytte hjem etter jordskredet i Leksvik i Trøndelag onsdag ettermiddag.



102 personer i 35 husstander har vært evakuert i tre dager. Det er to boliger som fortsatt vil være evakuert.



NVE har nå gjort undersøkelser, og slår fast at bebyggelsen i et større område står på sikker grunn, forteller sjefingeniør Mads Johnsen.



- Boringene vi har foretatt viser ikke kvikkleire, og det ser stabilt ut.

- Men helt øst i skredområdet har vi ikke fått boret ennå, så det gjenstår å få resultatene derfra, før vi kan anbefale at evakueringen opphører, sier Johnsen.

- Hvor lang tid vil det ta?

- Jeg regner med at vi har en del svar fra de prøvene på mandag. Så får vi se om det er behov for mer avanserte prøver for å få de rette svarene.



Det er evakueringen ved Kroa og østover hele Kroveien som nå kan oppheves. Det grunnbores fortsatt i området øst for Hjelopen, der to hus foreløpig ikke betegnes som trygge.