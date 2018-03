Mange flere blodgivere enn normalt

MANGE VIL BIDRA: Mange flere enn vanlig har meldt seg som blodgiver, etter at Blodbanken meldte om tomme lagre. Foto: NTB scanpix

Etter at Blodbanken varslet om krisetomme lagre, har dobbelt så mange som vanlig meldt seg som blodgivere i Oslo og Drammen.

De siste tre ukene har over 1500 personer i de to byene registert at de ønsker å donere.





Seks ganger flere enn normalt

– Nå er vi der vi skal være igjen, sier seksjonsleder ved Blodbanken Vestre Viken, Ragnhild Rånes, til P4 Nyhetene.

Rundt 300 nye givere har meldt seg i Drammen, seks ganger flere enn i en normal måned. Det setter sykehuset stor pris på. Det å ikke ha nok blod på lager, kan føre til at planlagte operasjoner blir utsatt. Register deg som blodgiver her – Folk trenger en "dytt" Også i Oslo har folk vist stor interesse for hjelpe til. Dobbelt så mange som vanlig har meldt seg som givere.

Overlege og seksjonsleder ved Ullevål sykehus, Lise Sofie Nissen-Meyer, forteller at nesten 1200 personer nå står i kø og venter på å bli innkalt. I en normal måned er det rundt 400 stykker som melder seg.

– Vi er veldig takknemlig for alle som har gitt, men beklager at det blir litt ventetid for de som nå verver seg, sier Nissen-Meyer.

Overlegen skjønner hvorfor mange som ikke gir ellers, trår til når det blir varslet at det er stort behov.

– Altså, det passer jo aldri å ta den turen innom blodbanken. Det tror jeg er noe de fleste kjenner igjen, sier hun.

Jobber med å ta unna køen De siste tre uken har det derimot passet for veldig mange. Det gjør Nissen-Meyer glad.

– Folk blir jo inspirert og vil med være å bidra. Det går jo rett i kjernen av det blodgivning skal handle om, sier hun.

Når du melder deg som blodgiver forsøker sykehuset å ta kontakt med deg innen 14 dager. Den fristen ryker nå, når så mange har meldt seg på en gang.

– Til alle som ikke har hørt fra oss; det er ikke at vi ikke ønsker å ha dere som blodgiver, vi har bare ikke rukket å komme til dere på lista enda, sier Nissen-Meyer.

Hun ber folk være tålmodige, og forsikrer at alle blir kontaktet.

Hvem kan gi blod: Du må være mellom 18 og 60 år

Du må veie over 50 kilo, berske norsk og ha norsk fødselsnummer

Du må være utenfor risikogruppa for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som overføres via blod

Personer med diabetes og andre kroniske sykdommer får ofte ikke gi

Har du tatt piercing eller tatovering må du vente seks måneder før du kan gi

Ta kontakt med din lokale blodbank, så vil de veilede deg





I februar gikk Blodbanken i Drammen ut og ba folk om hjelp for å fylle opp lagrene, og hjelp fikk de.