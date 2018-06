Mange fortsatt sykmeldt etter 22.juli-terroren

Torsdag skal de i et møte hos Helsedirektoratet, blant annet for å legge frem resultatet.

Leder Lisbeth Røyneland, som selv mistet datteren sin Synne på Utøya, håper møtet kan være et steg på veien mot en ny nasjonal kartlegging.

Folk får ikke hjelp

Av dem som overlevde terrorangrepet i Regjeringskvartalet eller på Utøya, er det fortsatt mange som sliter. 30 prosent svarer at de sliter litt eller sliter mye.

Lederen for støttegruppen tror mange fortsatt har det vanskelig blant annet fordi de ikke har fått den hjelpen de trenger.

– Det er mangel på folk som kan traumebehandling i Norge i dag. Da blir det en glipp mellom tiltak som er bestemt på papiret, og hva som faktisk er mulig å gjennomføre ute i kommunene, sier Røyneland.



Dette får støtte av Mette Garvoll, avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

– Tallene viser med all tydelighet at det de har vært utsatt for er ekstremt, og at mange dessverre ikke har fått god nok hjelp i etterkant, sier hun.

Ønsker ny kartlegging

Undersøkelsen som Støttegruppen har gjennomført, viser at flere nå har endt opp som uføretrygdet. 8 av de overlevende og 12 av de etterlatte er i dag helt uten jobb.