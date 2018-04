Mange har ikke sjekket skattemeldingen

En halv million nordmenn har fremdeles ikke åpnet Skattemeldingen.

Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Skatteetaten, seks dager før fristen for å levere meldingen går ut.

- Folk må nå bruke de neste dagene på å åpne meldingen og sjekke at alt stemmer, sier seksjonssjef for kundeservice i Skattedirektoratet, Jannicke Valbrek.

Hun påpeker:

- Det kan være opplysninger der som vi ikke har, det kan være endringer i folk enkelte situasjon som vi ikke vet om, sier Valbrek.

For det kan få konsekvenser dersom man ikke sjekker skattemeldingen.

- I ytterste konsekvens kan det være at man skulle ha oppgitt mer i inntekt og da kan man bli ilagt tilleggsskatt, sier Valbrek.





Unge er verst

Undersøkelser Skatteetaten har gjort viser at det oftest er unge personer som er under frikortgrensen som ikke åpner skattemeldingen.





- Eller det er lønnstakere eller pensjonister med enkle og stabile økonomiske forhold. Men det er viktig å påpeke at alle har et ansvar for å sjekke at alt er korrekt, understreker Valbrek.





475.000 har allerede levert skattemeldingen. Og over 3,2 millioner har åpnet den, viser tallene.