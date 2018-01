Mange kvinner melder om avhengighet til kasinospill

Det viser de nyeste tallene fra Hjelpelinjen for spillavhengige.



Hele 70 prosent av de som tok kontakt med Hjelpetelefonen i fjor var kvinner som sliter med ulike kasinospill, forteller rådgiver i Lotteritilsynet, Lars Petter Degnepoll.



Degnepoll ser det i sammenheng med at det er lettere å gjøre i skjul enn andre former for gambling.