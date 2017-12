Nær halvparten av norske kvinner sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering, eller kjenner noen som har det.

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen.



17 prosent av kvinnene svarer at de er blitt seksuelt trakassert selv og 30 prosent sier de kjenner noen som har opplevd dette.



Kun 4 prosent av mennene svarer at de har opplevd seksuell trakassering.