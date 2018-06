Mange nestenulykker på skinnene

Løper over linjene.

Folk blåser i bommer og advarsler og krysser planoverganger på jernbanen ulovlig nesten tre ganger daglig.



Det viser tall fra Bane Nor som i dag tropper opp på flere togstasjoner for å advare folk mot å krysse linjene på Den internasjonale planovergangsdagen.





Mørketall

- Vi får meldinger om 20 slike kryssinger hver eneste uke. Men vi tror det er langt flere, da mange hendelser ikke innrapporteres, sier direktør for Plan i Bane Nor, Bjørg Hilde Herfindal, til P4 Nyhetene.

Dette fører til mange ulykker og nestenulykker. I fjor omkom to personer på Rørosbanen da de krysset slike planoverganger.





- Vi opplever at det er mange som krysser når det varsles om innkommende tog, både for å skyndte seg over og som driver med sikksakkjøring, sier Herfindal.





Hører ikke toget

Et eksempel Bane Nor trekker fram er fra en planovergang ved en stasjon sentralt på Østlandet der to kvinner med barnevogn tok seg over jernbanelinjen.





"Kvinnene med barnevogner løp mot planovergangen i det de observerer at bomanlegget gir lyd. og lyssignal. Den ene rekker akkurat å snike seg under og fikk nesten bommen i hodet," opplyser Bane Nor.





En annen årsak til mange ulykker og nestenulykker de siste årene er at mange bruker støydempende hodetelefoner og ikke hører at toget kommer eller tuting og annen varsling. I tillegg glemmer mange at det er andre tog enn persontog i rute som bruker skinnene.





- Det er ofte godstog som kommer og de har lang tid for å stoppe. Et godstog som kjører i 90 kilometer i timen trenger en kilometer for å kunne stoppe, sier Herfindal.





Hun har følgende oppfordring:





- Pass dere for planovergangene og vær forsiktige, vi ønsker ikke at det skal skje noen ulykker.