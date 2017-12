I en ny undersøkelse fra Finans Norge svarer sju av ti at de kan betale en uforutsett utgift på 25 000 kroner.



Like mange betaler hele kredittkortgjelden ved det måndelige forfallet.



Kun 14 prosent av befolkningen over 18 år har vært oppe i situasjoner hvor de ikke har penger til å betale regninger eller avdrag innen forfallsdato.