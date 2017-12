Kjemiske rengjøringsmidler, julekrydder, røkelse, duftlys og fyr på peisen er noe av det som bidrar til at mange sliter med høysnue i jula.



Det viser en undersøkelse utført for Allergiguiden.



Lege ved Oslo universitetssykesus, Cecilie Revhaug, sier til NRK at problemet nå er at luften blir veldig tett når alle stoffene kommer inn i huset samtidig.