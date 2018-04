Flere av skredene har gått over veier, men ingen personer er skadd, eller meldt savnet.



Politiet er imidlertid klar på at de oppfordrer innbyggerne til å holde seg hjemme i helgen.



Skredfaren i Nordland er ekstremt stor, i går ble det for første gang i historien sendt ut ekstremvarsel med faregrad 5.