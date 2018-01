Mange strømløse i Trøndelag

De neste timene vil vinden være på sitt kraftigste i Trøndelag og på Helgeland.



I Namsos har politiet sperret av et område etter at et tak har blåst av en lagerbygning.



Det er også meldt om trær som har blåst overende og en stolpe har veltet og kuttet strømmen på Sutterøy.



Politiet i Trøndelag opplyser at foreløpig har ekstremværet ikke har ført til noen alvorlige skader.