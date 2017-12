Avinor registrert 48 uønskede hendelser der det har vært brudd på regelverket for bruk av droner i år.

Det er en dobling fra fjoråret.



Nesten alle tilfellene handler om droner observert på steder de ikke skulle ha vært, for eksempel for ved flyplass, skriver NRK.



Flere lufthavner har i høst måttet stenge rullebaner i perioder på grunn av droneflyging for nær innflyging.