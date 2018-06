Mange vil prioritere VM foran familie

STORE ØYBLIKK: Mario Götze avgjorde VM-finalen for fire år siden i andre ekstraomgang. For mange nordmenn er det viktigere å få med seg det som skjer i Russland-VM enn å være med venner, kjæreste, mann og kone. Foto: AP

Torsdag sparkes VM i Russland i gang med oppgjøret Russland - Saudi-Arabia.



Ifølge en undersøkelse Opinion har utført for Unibet, kan mesterskapet i juni og juli tære på både familier og parforhold.



Det kan også bli en prøvelse for flere vennskap. Fire av ti sier at de vil nedprioritere venner for å få med seg VM-kamper.





25 prosent svarer at de vil prioritere kampene foran praktiske gjøremål i hjemmet.



Før fotball-EM i Frankrike i 2016 var andelen som ville prioritere sendingene foran partneren den samme som i årets undersøkelse, også da svarte én av tre at mesterskapet var viktigst.



Den gang sa parterapeut Solveig Vennesland til P4 Nyhetene at man burde si ifra til partneren før mesterskapet, hvis man er misfornøyd med at han eller hun skal bruke nesten en måned på å se på fotball.





- Det er dårlig kommunikasjon som skaper problemer. Det er lett å bli stille når man blir sur, og stillhet er i grunn et veldig skarpt våpen i parforhold, sa parterapeuten.