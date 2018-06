Mange vil til sjøs

Stor pågang for å få ta båtførerprøven i mai.

Sommer og varmt vær i mai gjør at folk strømmer til for å ta båtførerprøven.



Tall P4 Nyhetene har fått av Sjøfartsdirektoratet viser at rundt 3000 personer tok prøven i mai i år, mot 2300 samme måned i fjor.