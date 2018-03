Norge fikk krav om å forbedre avfallshåndteringen gjennom EØS-avtalen i 2010, og ble dømt for manglende oppfølging for bare to år siden. Fortsatt mangler tusenvis av havner en plan for dette.



Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Dagsavisen at alle havner skal ha godkjente planer innen utgangen av 2019.