Mangler også teknikere

Krisen i luftambulansetjenesten fortsetter.



Flere teknikere har meldt at de ikke er i stand til å jobbe, etter at det denne uken ble kjent at de står i fare for å miste jobben når et svensk selskap tar over tjenesten neste sommer.



Leger frykter liv kan gå tapt fordi fly blir stående på bakken, mens helseminister Bent Høie i går sa at beredskapen er forsvarlig.