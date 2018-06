En 32 år gammel mann er dømt til fengsel i åtte måneder for å ha plaget, truet og krenket beboere i et leilighetsbygg i Sarpsborg.

Mannen dømmes også for lignende oppførsel overfor politiansatte.



Mannen ble pågrepet for et snaut år siden, og var allerede da mistenkt for lignende forhold andre steder i landet.