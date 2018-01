En mann i 30-årene fra Finland, som er siktet for grovt bedrageri i Belgia og har vært etterlyst internasjonalt av belgiske myndigheter, ble i går pågrepet av politiet i Oslo.

Mannen ble av Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.



Ifølge fengslingskjennelsen, har myndighetene i Belgia opplyst at den siktede finnen risikerer inntil 15 års fengsel for lovbruddet, melder VG.