Mannen ble meldt savnet av familien da de ikke fikk tak i han etter at han dro ut med et padlebrett i går kveld.



Det ble iverksatt en omfattende leteaksjon og i ettermiddag ble et padlebrett, som trolig tilhørte mannen, funnet i sjøen.



Fredag kveld opplyste politiet at 46-åringen var funnet omkommet i fjæra.