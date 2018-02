Mann i 30-årene kjørte for sakte – nå har han mistet lappen

En mann i 30-årene er fratatt førerkortet i fire måneder etter at han kjørte en tur på Senja i januar. Politiet stoppet mannen etter at de fikk meldinger om at han kjørte for sakte.





– Han lå også dårlig i veibanen, slik at møtende trafikk måtte vike for ham, forteller politioverbetjent Steingrim Ovesen ved Finnsnes lensmannskontor, til VG.





Motgående trafikk skal flere ganger ha måttet kjøre helt ut til siden for å passere bilisten.







Han skal ha holdt varierende fart, men «godt under fartsgrensen», beskriver politiet.





I tillegg til å miste førerkortet, har mannen fått en bot på 5.000 kroner.





Det var Folkebladet som først omtalte saken.