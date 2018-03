Mann og kvinne siktet for drap

En mann og en kvinne er nå siktet for drap, eller medvirkning til drap, etter dødsfallet til en mann i 20-årene i Bergen, fredag.

Mannen døde etter å ha falt ned fra 7. etasje i en boligblokk i Fyllingsdalen.



I dag fremstilles en 21 år gammel mann - og det som skal være moren hans - for varetektsfengsling i Bergen tingrett.



21-åringen har tidligere vært siktet for kroppskrenkelse mot kameraten før dødsfallet.

I løpet av helgen skal det ha kommet nye opplysninger som politiet mener gir grunnlag for mistanke om drap.