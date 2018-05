Mann pågrepet for drapsforsøk

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann og vold mot en kvinne i Bergensområdet.

Mannens eks-kjæreste skal ha blitt utsatt for volden, mens hennes nye kjæreste skal ha blitt forsøkt drept, ifølge politiet.



Ingen av de to er imidlertid livstruende skadd, men politiet sier til Bergensavisen at de ser svært alvorlig på saken og vil ha fire ukers varetekt.



Siktede erkjenner ikke straffskyld.