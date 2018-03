En mann i 40-årene er siktet for forsettlig drap etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept i Nittedal i går kveld.

Det var den siktede selv som meldte fra om skyteepisoden.



Han innrømmer ikke straffskyld og mener skuddet gikk av ved et uhell.



Politiet sier til NTB at de vil be om fire ukers varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett i morgen.