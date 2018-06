Mann siktet for fire voldtektsforsøk

Politiet i Oslo har siktet en mann i 30-årene for fire voldtekter av unge kvinner i Oslo sentrum og på Grünerløkka.

Politiet mener mannen har brukt samme angrepsmønster ved å angripe kvinnene bakfra i det de skulle låse seg inn i boligene sine.



Mannen som er hjemmehørende i østlandsområdet er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot kvinner og voldtekt.



Han nekter straffskyld for voldtektene, men erkjenner skyld for vold.