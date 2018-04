Mann siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale

En mann blir i formiddag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett, siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Politiet opplyser til Bergensavisen at de ber om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, og at de ønsker å se på mannens kontakter og få oversikt over materialet som er beslaglagt.



Verken politiet, påtalemyndigheten eller mannens forsvarer ønsker å si mer om den siktede eller bakgrunnen for siktelsen.