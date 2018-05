En 42 år gammel mann er varetektsfengslet, siktet for 26 tilfeller av grove trusler etter at han ble pågrepet på Arlanda i Sverige tidligere i dag.

Svenske medier skriver at mannen er mistenkt for å ha sendt brev med hvitt pulver og drapstrusler til flere ministre. Undersøkelser har vist at pulveret ikke var farlig, melder NTB.