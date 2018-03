En 24 år gammel mann er fraktet til sykehus etter at han falt fra andre etasje på et utested i Stjørdal i Trøndelag i natt.

Politiet opplyser til NTB at de fant ham på gata på utsiden av utestedet, og at han da var bevisstløs



De påpeker at det virker som en fallulykke og at ingenting tyder på at noe straffbart har hendt.



Tilstanden til 24-åringen er ikke kjent.