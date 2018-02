Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering

Dobbelt så mange mannlige sykepleiere oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering enn kvinnelige.

Det viser en ny undersøkelse som over 20.000 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund har svart på, melder ANB.



Mens 2,8 prosent av de kvinnelige sykepleierne oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng de siste tolv månedene, er det 5,5 prosent av mennene som svarer det samme.



Og 77,2 prosent av mennene sier en kvinne sto bak.