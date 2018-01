Marianne Marthinsen sier det er uaktuelt å ta over som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon etter Trond Giske.

Giske overtok stortingsvervet fra Marthinsen, mot hennes ønske i høst. Men hun skriver i en melding til Dagbladet at hun tror det vil være et dårlig bidrag til å roe ned situasjonen i partiet om hun tar over vervet igjen.