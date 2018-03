Bonden har forbud mot å ha dyr fordi han over lang tid stelte dårlig med dem. Han har overført eierskapet en annen person, men Mattilsynet mistenker han fortsatt steller dyrene selv.



De mener det er stor risiko for at dyrene vil bli utsatt for unødige påkjenninger og belastninger og valgte å sende dem til slakteriet.