Storbritannias statsminister Theresa May fordømmer det antatte giftangrepet mot Douma i Syria i helgen.

May mener angrepet vitner om en skamløs brutalitet.



Hun kaller angrepet i Douma barbarisk og viser til at det var rettet mot uskyldige sivilpersoner, derav mange barn.



FNs sikkerhetsråd møtes i dag for å diskutere det mulige gassangrepet.