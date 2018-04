Storbritannias statsminister Theresa May har kalt inn regjeringen til hastemøte for å diskutere hvordan de skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet i Syria.

Det opplyser en talsperson for regjeringen til AFP.



I går kveld meldte Daily Telegraph at britiske ubåter allerede har fått ordre om å flytte seg

slik at de er klare til å rette et angrep mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad.