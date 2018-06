Helsevesenet i Storbritannia får snart et stort løft.

Statsminister Theresa May vil trolig i morgen kunngjøre at

helsevesenet får 20 milliarder pund årlig etter brexit, melder britiske medier.



Budsjettøkningen skal foregå over en periode på fem år, og være på plass i enten 2023 eller 2024.



Økningen skal finansieres av både skattepenger og penger som ikke lenger vil gå til EU.