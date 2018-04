McDonald's åpner 20 nye restauranter i Norge

McDonald's satser stort i Norden.





I løpet av de neste fem årene planlegger kjeden å åpne 100 nye restauranter i Norden – 20 av dem i Norge.

– McDonald’s i Norge går en lys fremtid i møte, og jeg er veldig fornøyd med at Guy Hands deler våre vekstambisjoner, sier administrerende direktør for McDonald’s i Norge, Pia M. Mellbye i en pressemelding.

Alle nye restauranter skal ha betalingskiosker og bordbestilling som en del av et nytt konsept . Syv McDonald's-restauranter har allerede fått denne oppgraderingen.





– Vi tar servicen til neste nivå. Tilbakemeldingene på tilbudet så langt har vært veldig gode, og vi gleder oss veldig til å åpne enda flere fremtidsrettede restauranter i Norge, sier Mellbye.

Det er bare kjent hvor tre av de nye restaurantene i Norge skal ligge; Sola, Svinesundsparken og Rygge.

– Vi ser et stort potensiale for vekst i alle de fire markedene i Norden. Vi er klare for å investere det som er nødvendig for å kunne benytte oss av det potensialet. I dag serverer vi 150 millioner gjester hvert år i Norden og målet er at vi skal nå 200 millioner gjester i året, sier Group CEO for McDonald’s Norden, Christer Åberg.

NYTT: McDonald's på Alnabru nord for Oslo var først ute med å tilby det nye selvbetjenings- og serveringskonseptet. Foto: McDonald's

