Tross flere oppfordringer, skriver den den amerikanske burger-giganten at det er «unødvendig» å kutte bruken. Dermed avviser de forslag både fra aksjeeiere og reaksjoner fra kundene.



McDonalds understreker samtidig at de har satt seg et mål for 2025: All emballasje skal da komme fra fornybare, resirkulerte eller godkjente kilder.