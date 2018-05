Det sier byråden for miljø og samferdsel til Aftenposten.



I november i fjor anmeldte Oslo kommune flere tilfeller av grove trusler og sjikane mot Berg og da sa byråden til NRK at hun ikke hadde stilt til valg om hun visste hva som kom.



Nå sier Berg at hun ikke vil la dem som prøver å skremme henne bort, vinne.