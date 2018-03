Vedtaket i landsstyret var ikke enstemmig, 15 stemte for og 6 stemte mot - og støtten er heller ikke uten betingelser.



Partiet krever blant annet at naturhensyn skal gå foran samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Norge skal beholde nasjonal kontroll over vannkraftressursene og to tredeler av vannkraften skal være offentlig eid.