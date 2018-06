MDG vil at alle skal få fri fra jobben 5. juni

Miljøpartiet de grønne ønsker at alle skal få fri fra jobben på FNs miljødag, 5. juni, hvert år.





– Det er på høy tid at miljøsaken får en fridag. Dette engasjerer stadig flere folk, og vi vil også at miljødagen blir en dag man forbinder med noe positivt: Det å ha fri i sommervarmen, sier MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, til VG.

Den siste tiden har flere tatt til orde for at de såkalte kristne fridagene, som andre pinsedag, bør «gis bort» – slik at folk i stedet kan få fri på andre symbolske dager.

Hermstad ønsker imidlertid at fri på FNs miljødag skal komme i tillegg.

– Mer fritid gir bedre livskvalitet. Vi ønsker flere fridager, eller at man har kortere arbeidsdager. Målet med å jobbe er jo at vi skal leve gode liv, sier Hermstad til VG.