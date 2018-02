Hvis Miljøpartiet de Grønne får det som de vil kan nordmenn sendes til Danmark i rør i over 1000 km/t.

I dag arrangeres et fagseminar på Stortinget om MDGs forslag om å utrede en mulig hyperloopstrekning mellom Oslo og København.



Med hyperloop vil turen til den danske hovedstaden ta 30 minutter, sier Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for MDG.