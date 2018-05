Meghan Markle får følge til alters

SVIGERFAR: Meghan Markles kommende svigerfar, prins Charles, følger henne opp kirkegulvet. Foto: AP Det melder Kensington Palace fredag ettermiddag.

Far kommer ikke

Det har de siste dagene vært mye styr rundt faren til Markle, Thomas Markle.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ ville ikke faren komme fordi han hadde tatt i mot penger fra paparazzi-fotografer. Noen dager senere ble det kjent at Thomas Markle måtte gjennom en operasjon for hjerteproblemer.

I går bekreftet Markle selv at faren ikke kommer i det kongelige bryllupet.

Svigerfar overtar

Flere hoffeksperter har spekulert i om den amerikanske skuespilleren ville gjøre som kronprinsesse Mette-Marit gjorde, å gå opp kirkegulvet alene. De har også spekulert i om Markles mor ville følge henne.

Nå er det klart at Harrys far, prins Charles, får oppgaven.

"The Prince of Wales is pleased to be able to welcome Ms. Markle to The Royal Family in this way,"heter det i en kunngjøring fra Kensington Palace.

Paret møttes i juli 2016 og kunngjorde forlovelsen i november i fjor.

Bryllupet skjer ved Windsor Castle klokken 13 norsk tid lørdag 19. mai. Rundt 600 gjester er invitert til bryllupet.