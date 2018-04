Megler må punge ut etter å ha vært for negativ i boligannonse

Klagenemnden er ikke særlig imponert over meglerens negativitet, og mener den lite flatterende annonseteksten utgjør en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» etter eiendomsmeglingslovens paragraf 7–7.

«Det fremgår av annonsen på FINN.no under punktet «standard» at den ikke er balansert, ved at kun det negative ved eiendommen er fremhevet», skriver nemnda i sin konklusjon.

«Etter nemndas syn bør en annonse opplyse om både positive og negative forhold ved eiendommen», står det videre.

– Dette er en avgjørelse DNB Eiendom har tatt til etterretning, og saken er avsluttet fra vår side, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.