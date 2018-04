Regjeringen sin bemanningsnorm for barnehagene er underfinanisert med en milliard kroner.

Det fastslår kommunenes interesseorganisasjon, KS.



For å bøte på høyt stressnivå og utbrenthet blant barnehageansatte, foreslår regjeringen nå å øke bemanningen i visse deler av åpningstiden.



Men KS mener normen er for dårlig, og at det ikke er satt inn nok midler.