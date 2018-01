Mener Berg ble lurt

I morgen er det én måned siden den tidligere grenseinspektøren ble arrestert i Moskva, og siktet for spionasje.



Kaldager sier til NRK at han tror Berg ble lurt i en felle, og at han ble valgt på grunn av sin bakgrunn som grenseinspektør.



Han viser til at det, for russerne, er det samme som å være spion i etteretningstjenesten.