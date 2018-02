Mener ettåring ble ristet og slått til døde

Jenta hadde omfattende skader i hodet da hun ble sendt til sykehus, etter å ha vært hos sin dagmamma.



Kvinnen er nå tiltalt for å ha mishandlet jenta, slik at hun døde, men nekter for å ha brukt vold.



Saken mot dagmammaen har vært henlagt to ganger tidligere, fordi politiet ikke har klart å bevise når skadene ble påført ett-åringen.