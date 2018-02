Det mener overlege Villy Våge, som også leder Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi.



3000 nordmenn blir fedmeoperert hvert år, og rundt 1000 må av forskjellige årsaker betale for dette selv.



Våge sier til NRK at de som at tilfredsstiller de nasjonale kriteriene bør få operasjonen dekket.