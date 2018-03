Et ekspertutvalg, nedsatt av regjeringen, vil gi fylkene makten over sykehusene igjen.

I 2002 ble ansvaret ført over fra fylkene til staten. Målet var å effektivisere driften, men utvalget mener dette ikke har hatt noen effekt, melder NRK.



Utvalget peker på at de nye fylkene vil være store nok til å ta kontrollen over sykehusene.