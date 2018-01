Flere politiske kommentatorer og valgforskere mener alt tyder på at Trond Giske er ferdig som nestleder i Arbeiderparitet.

Kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, sier Giskes eneste håp, er at de som har varslet om upassende oppførsel ikke har snakket sant.



Men etter at sentralstyret i Arbeiderpartiet i flere timer i dag har diskutert sakene, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre - igjen - at han tror på varslerne.